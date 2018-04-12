Судья сочла давлением заявление истца о намерении пожаловаться на нее в ВСП

Судья Днепровского районного суда города Киева Вера Шевченко уведомила Высший совет правосудия о давлении на нее во время рассмотрения дела.
Судья отмечает, что 21 марта 2018 года она вынесла определение об открытии производства по гражданскому делу по иску Киевского городского головы о признании незаконным и отмене представления о заключении контракта, признании незаконным и отмене контракта, признании незаконным пребывания в должности и признании неправомерным исполнения обязанностей, отмене приказа об увольнении и восстановлении на работе.
Постановлено рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон.
6 апреля 2018 года в суд обратился истец с заявлением о рассмотрении дела в порядке общего искового производства с вызовом сторон и отметил, что в случае отказа в удовлетворении заявления он оставляет за собой право обратиться в ВСП с жалобами на действия судьи.
Такое утверждение истца судья расценивает как давление на нее при осуществлении правосудия.
Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины.
Сохранить:
Контакты:
100 дней работы Верховного Суда показали:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства
«Человек года – 2017»: час открытий и откровений
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: