Сегодня 12 апреля 2018 года, 17:25

Судья сочла давлением заявление истца о намерении пожаловаться на нее в ВСП

Судья Днепровского районного суда города Киева Вера Шевченко уведомила Высший совет правосудия о давлении на нее во время рассмотрения дела.

Судья отмечает, что 21 марта 2018 года она вынесла определение об открытии производства по гражданскому делу по иску Киевского городского головы о признании незаконным и отмене представления о заключении контракта, признании незаконным и отмене контракта, признании незаконным пребывания в должности и признании неправомерным исполнения обязанностей, отмене приказа об увольнении и восстановлении на работе.

Постановлено рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон.

6 апреля 2018 года в суд обратился истец с заявлением о рассмотрении дела в порядке общего искового производства с вызовом сторон и отметил, что в случае отказа в удовлетворении заявления он оставляет за собой право обратиться в ВСП с жалобами на действия судьи.

Такое утверждение истца судья расценивает как давление на нее при осуществлении правосудия.

Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины.