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ГФС разъяснила, как не остаться плательщиком ЕСВ в случае прекращения адвокатской деятельности

Лицу нужно в течение 10 дней подать документы в ГФС, иначе оно останется плательщиком ЕСВ

В случае принятия адвокатом решения о прекращении деятельности в качестве плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) он обязан в 10-дневный срок со дня принятия соответствующего решения подать в контролирующий орган заявление о снятии с учета плательщика ЕСВ и копию распорядительного документа о прекращении независимой профессиональной деятельности.

Об этом гласит опубликованная индивидуальная налоговая консультация Государственной фискальной службы Украины от 29 марта 2018 года №1293/Г/99-99-13-02-03-14/ИПК.

Как отмечается, отношения, возникающие при осуществлении деятельности, связанной со сбором и ведением учета ЕСВ, регулируются исключительно Законом Украины от 8 июля 2010 года №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (Закон №2464).

Согласно пункту 5 части первой статьи 4 Закона №2464, плательщиками единого взноса являются лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, в частности адвокатскую деятельность. В соответствии со статьей 5 Закона №2464 разработан Порядок учета плательщиков ЕСВ, утвержденный приказом Министерства финансов Украины от 24 ноября 2014 года №1162 (Порядок №1162), положения которого обязательны для исполнения плательщиками единого взноса.

Базой начисления единого взноса для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, является сумма дохода (прибыли), полученного от их деятельности, подлежащей обложению НДФЛ. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса в месяц.

Согласно пункту 1 раздела V Порядка №1162, в случае принятия, в частности, решения о прекращении деятельности плательщиков ЕСВ, на которых не распространяется действие Закона «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» (Закон №755) плательщик ЕСВ обязан в 10-дневный срок со дня принятия соответствующего решения подать в контролирующий орган заявление о снятии с учета плательщика единого взноса и копию распорядительного документа о прекращении независимой профессиональной деятельности физического лица.

Учитывая указанное, в случае принятия лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, решения о прекращении деятельности в качестве плательщика единого взноса, соблюдение требований Порядка №1162 является обязательным.

При нарушении порядка снятия с учета плательщиков единого взноса, на которых не распространяется действие Закона №755, такие плательщики остаются плательщиками ЕСВ, а следовательно, и имеют обязанность по уплате такого взноса.