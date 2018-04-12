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Для реформы ООН необходимо решить проблему вето — постпред Украины при ООН

12 апреля 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Для того чтобы Совет безопасности ООН заработал как эффективный международный механизм и был способен содействовать установлению мира, необходимо прежде всего найти решение проблемы с правом вето, которым наделены постоянные члены Совбеза.

Такое убеждение высказал в интервью программе «Настоящее время» постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает «УП» со ссылкой на «Укринформ».

«Я откровенный пессимист относительно реформы в Совете безопасности, поскольку это тянется не один десяток лет. Реально не будет никакой реформы, пока не будет найдено решение проблемы вето», — отметил украинский дипломат.

Он подчеркнул, что постоянные члены Совета безопасности (Великобритания, Китай, США, Россия, Франция) «никогда не откажутся от права вето добровольно, и это понятно всем». А те страны, которые пытаются стать новыми постоянными членами Совбеза, не хотят этого статуса без права вето.

Также г-н Ельченко отметил, что считает правильной идею, которую также поддерживает большинство стран — членов ООН, чтобы и страна — постоянный член СБ ООН, которая является стороной конфликта, добровольно отказывалась бы от права вето в вопросах, в которых рассматривается этот конфликт.

«Классический пример — это ситуация между Россией и Украиной, но, безусловно, Россия никогда не откажется от права вето, прежде всего в этом случае», — подчеркнул постоянный представитель Украины при ООН.

Как сообщалось, накануне Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что Совбез парализован правом вето. Известно, что декларацию о реформе ООН поддержали 128 стран.

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