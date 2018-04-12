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Недвижимое имущество аэропорта «Одесса» передано в управление АРМА

12 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Недвижимое имущество международного аэропорта «Одесса» и 75% акций компании, которая им владеет (ООО «Международный аэропорт Одесса»), переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Об этом заявляет Национальное антикоррупционное бюро Украины на своем сайте.

Соответствующее решение об аресте этих активов и дальнейшей передаче АРМА принял следственный судья Соломенского районного суда Киева 29 марта 2018 года, удовлетворив ходатайство детективов НАБУ и прокуроров САП, осуществляющих досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета и ООО «Одесса аэропорт Девелопмент».

В частности, в управление АРМА передано здание аэропорта (в том числе два терминала) общей площадью более 65 тыс. кв. м.

Арест имущества, ориентировочная стоимость которого, по предварительным оценкам, составляет около 2 млрд грн, обеспечит выполнение задач уголовного судопроизводства и станет основой для возвращения имущества территориальной общине Одессы, сообщается на сайте НАБУ.

Как установило следствие, в 2011 году, вопреки требованиям законодательства, состоялось отчуждение коммунального имущества международного аэропорта «Одесса» в пользу субъектов хозяйствования. Отчуждение произошло в результате создания Одесским городским советом и ООО «Одесса аэропорт Девелопмент» (бенефициарными владельцами которого на тот момент были известные одесские предприниматели) нового ООО («Международный аэропорт Одесса»), в уставный фонд которого было передано имущество КП «Международный аэропорт Одесса». В созданном ООО местная община получила долю в размере 25% акций, остальные 75% акций отошли частным владельцам.

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