Сегодня 12 апреля 2018 года, 15:42

Вокруг «городка чемпионов» будут бетонные блоки — МВД о мерах безопасности во время финала ЛЧ

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что правительство утвердило комплексный план обеспечения общественного порядка и безопасности на время проведения Лиги чемпионов-2018, сообщает сайт МВД.

Сергей Яровой отметил, что 18-28 мая с.г. во время финальных матчей Лиги чемпионов по футболу правоохранители повысят уровень мероприятий по определению потенциальной угрозы совершения террористических актов в Киеве и Киевской области.

«Кабинет Министров Украины уже утвердил наш план по обеспечению общественного порядка и безопасности во время проведения финальных матчей Лиги чемпионов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин по футболу. План предусматривает взаимодействие правоохранителей с субъектами охранной деятельности на объектах, привлеченных к обслуживанию матчей в апреле-мае», — отметил он.

Первый заместитель министра отметил, что сейчас идет совместная работа с международными партнерами. И в случае необходимости правоохранители государств команд — участниц матчей будут привлекаться к непосредственной работе с болельщиками этих команд во время их пребывания в Украине.

«23-27 мая мы переведем работу ведомственных ситуационных центров и оперативных штабов по обеспечению общественной безопасности в режим круглосуточного функционирования. А также по периметру стадионов, на которых будут проводиться матчи, и вокруг «городка чемпионов» будут размещены бетонные блоки для предотвращения терактов с применением транспорта», — отметил Сергей Яровой.

Первый заместитель министра указал на необходимость обеспечения эффективного функционирования систем видеонаблюдения на автомобильных дорогах, железнодорожных вокзалах, автостанциях, других объектах транспортной инфраструктуры Киева, аэропортах «Борисполь» и «Жуляны».

Кроме того, Сергей Яровой отметил, что МВД проведет межведомственные командно-штабные учения на стадионах и других локациях Лиги чемпионов.