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НАПК внесло предписание гендиректору ПАО «Запорожсталь»

12 апреля 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло предписание гендиректору ПАО «Запорожсталь» Ростиславу Шурме в связи с тем, что предприятие не предоставило документы о зарплате четырех депутатов — работников данного общества.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает «УП».

Отмечается, что агентство проводит проверку возможных нарушений, совершенных двумя депутатами Запорожского горсовета и двумя депутатами Запорожского облсовета, которые являются работниками ПАО «Запорожсталь».

«Проверяются факты соблюдения этими субъектами декларирования требований закона относительно своевременности предоставления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии, а именно — о получении ими доходов в виде заработной платы, превышающей 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц», — говорится в сообщении.

С этой целью НАПК обратилось к «Запорожстали» с требованием предоставить документы и сведения относительно указанных депутатов.

«Однако запросы Нацагентства о предоставлении информации, в том числе о полученной субъектами декларирования заработной плате и других доходах, были проигнорированы, а отказ не обоснован», — говорится в сообщении.

Согласно предписанию, НАПК требует устранить совершенное начальником отдела судебной практики и исполнения решений юридического управления общества нарушение закона о предотвращении коррупции и предоставить заверенные документы и сведения, указанные в запросах.

«Предписание Национального агентства является обязательным к исполнению. За неисполнение предписания руководитель несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП», — напомнили в НАПК.

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