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СБУ и ГПУ проводятся обыски в офисе ПАО «Укрзализныця»

12 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

С утра в помещении офиса ПАО «Укрзализныця» по адресу ул.Тверская, 5 сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины при содействии Департамента безопасности общества проводятся следственные действия по ранее открытым уголовным производствам.

«Руководство ПАО «Укрзализныця» создает все необходимые условия для работы представителей правоохранительных органов и подчеркивает свою заинтересованность в искоренении любых противоправных явлений в работе компании», — говорится в заявлении, размещенном на сайте компании.

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