Сегодня 12 апреля 2018 года, 14:00

Усовершенствована процедура регистрации безработных из числа выпускников вузов

Правительство на своем заседании приняло постановление «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины», которое согласовало нормативно-правовые акты по вопросам занятости населения с требованиями Закона Украины «Об образовании» и другими действующими нормативно-правовыми актами. Об этом сообщает сайт Министерства социальной политики Украины.

В частности, выпускникам высших учебных заведений, которые обучались по государственному заказу и обратились в центр занятости в течение одного года со дня окончания обучения, не нужно подавать направление на работу или справку о предоставлении возможности самостоятельного трудоустройства.

Также расширен перечень учреждений государственной службы занятости, которые могут выдавать ваучеры для поддержания конкурентоспособности лиц на рынке труда.