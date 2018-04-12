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Сегодня 12 апреля 2018 года, 14:00

МВФ опасается торговой войны, вызванной протекционизмом Китая

Руководительница Международного валютного фонда Кристин Лагард предупредила руководителей Китая и США относительно дальнейшего обострения торговых отношений из-за риска для мирового экономического развития.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на Bloomberg.

«Сейчас глобальная экономическая картина довольно яркая. Однако уже сейчас мы можем увидеть темные надвигающиеся облака «торговой войны»», — сообщила Лагард.

По словам г-жи Лагард, мировая экономика выигрывает от свободного движения капитала и свободной торговли, которые поощряют как компании, так и население тратить больше.

Однако торговые ограничения могут кардинально изменить эту ситуацию.

В январе 2018 года, до обострения торговых отношений между крупнейшими экономиками мира, США и Китаем, в МВФ прогнозировали экономический рост в мире на уровне 3,9%.

Как отмечается, обновленный и скорректированный прогноз развития мировой экономики МВФ опубликует 17 апреля.

Напомним: США подготовили новы пошлины на товары из Китая, заявив о протекционистской политике Пекина.

В ответ Китай подготовил перечень мер, которые затронут около 40% американского импорта. В частности, пошлины могут быть повышены на продукты питания, автомобили и самолеты.

Торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира может стать крупнейшим в новейшей истории.