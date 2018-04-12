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Всемирный банк впервые объявил тендер в системе ProZorro

12 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

6 апреля 2018 года в системе ProZorro объявили первый тендер для проектов, которые реализуются на средства Всемирного банка. Теперь закупки будут проходить открыто, и их ход можно будет проконтролировать с момента объявления тендера до подписания договора с победителем, сообщает сайт КМУ.

Как известно, в августе 2017 года Всемирный банк завершил проверку функционала ProZorro. Анализ показал, что система соответствует общепринятым требованиям многосторонних банков развития (англ. Multilateral development bank) о проведении электронных закупок с использованием механизмов электронных реверсивных аукционов. В результате проведенной оценки Всемирный банк дал положительное заключение по использованию ProZorro по методам закупок «Закупки в свободной торговле» и «Национальные конкурсные торги».

«Для нас честь, что уважаемые международные организации готовы вместо собственных процедур использовать украинские национальные процедуры. Несколько лет назад эта новость могла бы показаться шуткой, но сегодня первые закупки для проектов Всемирного банка уже в ProZorro. Мы будем очень рады, если другие международные организации и доноры выразят желание закупать онлайн через систему. Я уверен, что это только облегчит их жизнь», — отметил первый заместитель Министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Международные финансовые организации, включая ВБ, выделяют значительные средства на приобретение товаров, услуг и работ в рамках проектов, которые они финансируют в Украине.

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