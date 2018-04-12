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Telegram не признали ответчиком по делу о блокировке данного мессенджера — СМИ

12 апреля 2018 года Источник:Pravo.ru

Мессенджер Telegram привлечен к рассмотрению дела о блокировке не в качестве ответчика, а как заинтересованное лицо. Об этом сообщила пресс-секретарь Таганского районного суда Москвы Юлия Сухинина, сообщает Pravo.ru.

«Telegram является заинтересованным лицом, а не ответчиком, поскольку заявление рассматривается в особом производстве», — приводит слова Сухининой «РИА Новости».

При рассмотрении заявления в особом порядке к делу привлекают заинтересованных лиц — тех, чьи интересы могут быть затронуты судебным актом. К ним не предъявляются какие-либо требования, но они могут возражать непосредственно по предмету разбирательства. При рассмотрении гражданских дел в особом порядке, как правило, нет спора о праве, но есть обстоятельства, которые необходимо установить.

В карточке дела №02-1779/2018, размещенной на сайте Таганского райсуда Москвы, вообще нет информации об участии Telegram в деле о блокировке мессенджера. Однако из нее следует, что дело рассмотрит судья Юлия Смолина, а на 12 апреля уже назначена беседа.

Павел Чиков, глава Международной правозащитной группы «Агора», которая представляет интересы Telegram, сообщил, что представителей мессенджера о предстоящем событии не уведомили. «На 10 утра завтра уже назначена беседа. Излишне говорить, что ни Telegram, ни его представители об этом не уведомлены. По-другому московские суды просто не работают», — жалуется юрист.

Роскомнадзор обратился с иском о блокировке мессенджера Telegram 6 апреля 2018 года. Защитники мессенджера, представляющие его интересы в суде, рассказали журналистам, что считают требования ФСБ незаконными и «технически невыполнимыми».

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