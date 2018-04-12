Ликвидация налоговой милиции как органа не была случайностью или ошибкой парламента, иначе Верховная Рада уже давно бы ее исправила. Однако народные депутаты не просто не сделали этого, а отказались принимать соответствующие поправки еще год назад.
Юристы убеждены, что любые следственные действия, совершенные налоговой милицией, незаконны, а доказательства, собранные ее следователями, — недопустимы и не могут быть использованы судом.
На это обращают внимание специалисты по налоговому праву, комментируя практику сотрудничества органов налоговой милиции с прокуратурой относительно «истребованию» по запросу последней актов налоговой проверки у ГФС и направления их для расследования уголовных производств в налоговую милицию.
Советы экспертов по противостоянию «схеме» читайте в материале «Наводящий запрос» («Юридическая практика» №15 от 10 апреля 2017 года).
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