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Суд Полтавщины начал использовать QR-код в своих документах

12 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Кременчугским районным судом Полтавской области с 11 апреля 2018 года реализована новая функция: в судебных документах контактная информация суда отражается с помощью QR-кода.

«Судебная система также не желает отставать от технического прогресса и стремится сделать общение граждан с судом более удобным и комфортным. С этой целью судом и была введена функция QR-кода для обеспечения быстрого и удобного доступа граждан к информации о местоположении суда, контактных данных, расписании работы и данных об официальной странице суда на веб-портале «Судебная власть Украины», — сообщает пресс-служба суда.

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