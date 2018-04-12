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Freedom House констатирует ухудшение уровня демократии в Украине

12 апреля 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Впервые после Революции достоинства в Украине ухудшились сразу несколько показателей развития демократии.

Об этом говорится в докладе международной организации Freedom House, передает «УП».

«В результате показатель демократии в Украине снизился с 4,61 до 4,64», — определяют авторы авторы уровень прогресса по шкале, где 1 — самый высокий уровень и 7 — самый низкий.

В частности, согласно исследованию, ухудшился уровень независимых СМИ (с 4.00 до 4.25) и гражданского общества (с 2,50 до 2,75).

Исследование Freedom House содержит также такие показатели, как «Национальное демократическое управление», «Избирательный процесс», «Местное демократическое управление», «Судебная система и независимость» и «Коррупция».

С 2014 года показатели в основном или улучшались, или оставались на том же уровне. В то же время ухудшение уровня гражданского общества организация зафиксировала еще в прошлом году.

Это ухудшение авторы объясняют кампаниями против общественных активистов и их запугиванием, в частности, внедрением электронного декларирования для антикоррупционеров.

В докладе говорится, что рейтинг независимых СМИ снизился в связи с блокировкой сайтов российских соцсетей, «физическими нападениями на журналистов и отсутствием прогресса в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета».

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