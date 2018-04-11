Сегодня 11 апреля 2018 года, 19:12

Право юрлица на самопредставительство в суде не может быть реализовано по доверенности

ВС отметил, что в порядке самопредставительства юрлицо может быть представлено руководителем по должности

Участие в судебном заседании представителя юридического лица, полномочия которого подтверждаются доверенностью, исключает возможность считать, что имеет место самопредставительство. Следовательно, представителем юрлица в суде по доверенности может быть только адвокат, если законом не установлено исключение из этого конституционного требования.

Об этом, в частности, идет речь в постановлении Большой Палаты Верховного Суда по делу №910/23346/16 от 13 марта 2018 года.

Так, ВС обратил внимание, что в порядке самопредставительства юрлицо может быть представлено руководителем по должности или другим лицом, полномочия которого подтверждены законом или учредительными документами. По правовой природе представительство в суде является правоотношениями, в которых одно лицо (представитель) на основании определенных полномочий выступает от имени другого лица (доверителя) и выполняет процессуальные действия в суде в его интересах, приобретая (изменяя, прекращая) для него права и обязанности.

Лица, представляющие юридическое лицо по доверенности, по мнению ВС, выполняют процессуальные действия на основании предоставленных им доверенностью полномочий, выступая от имени этого лица как доверителя, а не в порядке самопредставительства.

Подробнее читайте в статье «Право в подписи» в газете «Юридическая практика» №15 от 10 апреля 2017 года.