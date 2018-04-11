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Никита Полатайко присоединился к Aequo, возглавив практику IT

11 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Никита Полатайко становится руководителем практики IT в ЮФ Aequo. Об этом сообщается на странице фирмы в Facebook.

Отмечается, что Никита Полатайко является ведущим юристом в сфере информационных технологий в Украине, предоставляющим консультации крупным транснациональным и технологическим компаниям по широкому кругу вопросов: от приобретения местного IT-бизнеса и учреждения офисов разработки в Украине до передачи авторских прав и эффективного налогового структурирования.

В релизе также указывается, что г-н Полатайко запустил первый украинский стартап в сфере legal tech, а также имеет опыт работы юрисконсульта в студии мобильных игр и digital рекламном агентстве.

На протяжении нескольких лет Никита Полатайко принимает активное участие в общественных инициативах, направленных на консолидацию профессионального сообщества в области IT-права и разработку законодательства.

Aequo вошла в топ-3 ведущих юридических фирм в Украине в сфере телекоммуникаций, медиа и технологий по версии рейтинга Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients 2017.

«Мы рады приветствовать Никиту Полатайко в Aequo. Данное назначение соответствует нашим стратегическим приоритетам — забота о клиентах, индустриальный фокус и инновации — и расширяет наши возможности по предоставлению комплексных юридических услуг в сфере IT-права украинским и зарубежным клиентам. Это демонстрирует нашу приверженность еще большему усилению позиций практики TMT и уверенность в том, что IT является ключевым драйвером экономики Украины. Никита — высококвалифицированный юрист с отличной репутацией в сфере IT-права, и его работа в качестве руководителя практики IT будет способствовать плодотворному сотрудничеству с клиентами. Мы уверены, что укрепление специализированной практики обеспечит высокий уровень заботы о клиентах и инновационных услуг для представителей этой динамично развивающейся индустрии», — комментирует Анна Бабич, партнер, руководитель практики ТМТ.

«Для меня большая честь присоединиться к юридической фирме Aequo с репутацией инноватора, задающего новые правила игры на рынке юридических услуг. Данное направление является очень перспективным, и я рад возможности внести свой вклад в дальнейший успех фирмы в сфере IT-права и инноваций», — комментирует Никита Полатайко.

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