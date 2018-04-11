Сегодня 11 апреля 2018 года, 19:12

От должности отстранен председатель Укртрансбезопасности

Кабинет Министров Украины на заседании в среду, 11 апреля 2018 года, отстранил от обязанностей главу Укртрансбезопасности Михаила Ноняка. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, передает 112.ua.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обещал уволить чиновника из-за «тотальной коррупции».

«Только что правительство одобрило представление министра инфраструктуры Владимира Омеляна и приняло решение об отстранении руководителя ГСБТ (Государственная служба Украины по безопасности на транспорте) Михаила Ноняка от занимаемой должности и назначил в отношении него служебное расследование», — написал он.

Юрий Лавренюк надеется, что все факты, выявленные в ходе антикоррупционной проверки, будут тщательно изучены и исследованы.

«Министерство и в дальнейшем готово предоставлять все необходимые документы и содействовать проведению объективного расследования как по служебному, так и по всем тем уголовным производствам, которые расследуются правоохранителями по фактам вымогательства и злоупотреблений руководством и рядом работников ГСБТ», — написал он.