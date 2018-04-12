Сегодня 12 апреля 2018 года, 10:35

22 страны Европы подписали Декларацию о создании Европейского партнерства по блокчейну

22 европейские страны подписали Декларацию о создании Европейского партнерства по блокчейну. Партнерство станет средством сотрудничества между государствами-членами для обмена опытом и знаниями в области технических и регулятивных вопросов и подготовки к запуску широкомасштабных приложений ЕС в рамках единого рынка в интересах государственного и частного секторов. Это должно гарантировать, что Европа по-прежнему будет играть ведущую роль в разработке и внедрении блокчейн-технологии.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Blockchain — это технология, укрепляющая доверие пользователей. Технология уже успешно протестирована, главным образом в сфере финансовых услуг, и в ближайшие годы она станет более оперативной и интегрированной во все большее число цифровых услуг, таких как нормативная отчетность, энергетика и логистика.

Мария Габриэль, комиссар по цифровой экономике и обществу, приветствовала подписание декларации:

«В будущем все государственные службы будут использовать технологию blockchain. Blockchain — отличная возможность для Европы и государств-членов переосмыслить свои информационные системы, повысить доверие пользователей и защиту персональных данных, помочь создать новые возможности для бизнеса и новые области лидерства, приносить пользу гражданам, государственным службам и компаниям. Партнерство, учрежденное сегодня, позволяет государствам-членам работать вместе с Европейской комиссией, чтобы направить огромный потенциал технологии блокчейна в более качественные услуги для граждан».

Децентрализованный и совместный характер блочной цепи и ее приложений позволяет с самого начала использовать всю полноту цифрового единого рынка. Тесное сотрудничество между государствами-членами поможет избежать фрагментированных подходов и обеспечит функциональную совместимость и более широкое развертывание служб на основе цепей.

Список стран, подписавших Декларацию: Австрия, Бельгия, Болгария, Чешская Республика, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Великобритания.