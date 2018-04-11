Сегодня 11 апреля 2018 года, 17:30

Минфин озвучил 18 замечаний к законопроекту о Нацбюро финансовой безопасности

Министерство финансов Украины раскритиковало законопроект №8157 о создании Национального бюро финансовой безопасности. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на Finclub. У министерства 18 критических замечаний:

1. Законопроект содержит ряд терминов, которые не определены законодательством. Например, «вред публичным финансам» или «анализ структурированных и неструктурированных данных». Минфин предлагает дополнить законопроект статьей с определением основных терминов.

2. Законопроект не определяет порядок создания НБФБ. Исходя из логики документа, можно предположить, что орган создается законом, но к полномочиям Верховной Рады не относится создание специализированных правоохранительных органов. Минфин предлагает закрепить в документе статус НБФБ как центрального органа исполнительной власти.

3. Определение статуса НБФБ как специализированного правоохранительного органа, который не входит ни в одну из ветвей власти, является ошибочным. Минфин считает, что деятельность бюро должна координироваться Кабмином, поскольку у НБФБ есть все атрибуты госоргана исполнительной власти.

4. Законопроект вносит изменения в Уголовный кодекс, которые позволят следователям Бюро в рамках досудебных расследований проводить любые внеочередные проверки и ревизии бизнеса. По мнению Минфина, эти предложения могут стать узаконенным инструментом незаконного давления правоохранительных органов на отдельных субъектов хозяйствования.

5. Минфин не согласен с внесением изменений в статью 214 Уголовного кодекса, с тем, что производство можно будет начинать на основании аналитического вывода бюро. По мнению ведомства, появление такого вывода может стать предметом коррупционного влияния на бизнес.

6. Документ предполагает дублирование полномочий НБФБ и НАБУ. Минфин обращает внимание, что бюро по финансовой безопасности будет расследовать только те преступления, которые не относятся к подследственности НАБУ — на сумму до 500 прожиточных минимумов. По мнению ведомства, это не позволит системно противодействовать экономическим преступлениям и фокусирует НБФБ лишь на борьбе с фиктивным предпринимательством.

7. Законопроект не относит к подследственности НБФБ преступления, связанные с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Это противоречит многочисленным заявлением Президента и премьер-министра о необходимости концентрации полномочий по борьбе с экономическими преступлениями в одном органе.

8. Минфин считает прописанную в законопроекте процедуру отбора директора НБФБ непрозрачной и субъективной.

9. НБФБ наделяется полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, что, по мнению Минфина, создаст огромную нагрузку на работников бюро.

10. Предусматривается новое основание для ведения оперативно-розыскной деятельности — наличие аналитическо-информационного документа. При этом важен лишь факт наличия документа, а не его содержание, что может нарушать права граждан.

11. НБФБ может потребовать материалы оперативно-розыскной деятельности от других правоохранительных органов. То есть бюро сможет запросить информацию о контрразведке у СБУ либо конфиденциальную информацию в НАБУ. Минфин полагает, что это может привести к утечке информации и угрожать нацбезопасности.

12. Законопроект делает директора бюро единственным человеком в стране с доступом ко всей секретной информации, поскольку ему предоставляется доступ к гостайне всех степеней секретности.

13. Документ предусматривает, что мониторингом образа жизни сотрудников бюро будут заниматься подразделения внутренней безопасности, тогда как этим должно заниматься Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции.

14. В законопроекте много норм, которые детализируют структуру и практическую работу подразделений бюро, тогда как эти нормы должны регулироваться положениями, инструкциями и внутренними документами.

15. Минфин обращает внимание на забюрократизированность работы руководящих органов НБФБ, в первую очередь коллегии.

16. В структуре НБФБ предусматривается создание криминальной разведки, хотя в законодательстве нет такого термина.

17. Нечетко выписаны статус и полномочия подразделений оперативно-розыскного обеспечения, криминальной разведки и розыска активов.

18. В системе органов НБФБ будут созданы подразделения собственной безопасности, в которые войдет подразделение физической защиты. Это противоречит закону «О госзащите работников суда и правоохранительных органов», который определяет порядок обеспечения безопасности работников правоохранительных органов и их семей.