Сегодня 11 апреля 2018 года, 17:30

Возбужено уголовное дело против пожарного, тушившего ТЦ в Кемерове

Открыто уголовное дело против пожарного, тушившего ТЦ в Кемерове, передает Pravo.ru. Как сообщила пресс-служба следственного комитета, начальник караула пожарно-спасательной части Сергей Генин стал фигурантом уголовного дела по части 3 статьи 293 УК (халатность).

Причиной возбуждения уголовного дела стало то, что пожарный не прислушался к очевидцу пожара, который указывал им кратчайший путь спасения людей.

Генин с командой спасателей зашли в горящее здание, и очевидец сообщил им, что на 4 этаже в кинозале №2 есть много людей, в том числе детей. Мужчина указал на расположенный рядом лестничный марш как на кратчайший путь к этому кинозалу.

Но пожарный проигнорировал данную информацию и направил звено к дальней лестнице. Там они поднялись на 4 этаж и уперлись в запертую дверь. В результате им пришлось спускаться и заново подниматься по другому пути. Из-за этого они потеряли много времени.

«В результате халатных действий Сергея Генина от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов наступила смерть не менее 37 лиц, находившихся в момент пожара на 4 этаже в кинозале №2», — считают следователи.

Сейчас правоохранители обыскивают квартиру Генина. Скоро его задержат и выберут меру пресечения. Максимальное наказание, которое ему грозит за халатность, — семь лет тюрьмы.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 64 человек, большинство из которых дети.