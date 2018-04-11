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Внесенные в парламент законопроекты предполагают различные подходы к пониманию правового статуса НБФБ — Мария Золотарева

11 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Среди сфер, на которые постоянно обращают внимание налогоплательщики, — создание нового правоохранительного органа, который будет осуществлять расследование экономических преступлений. В перспективе это должно привести к минимизации давления на бизнес. Справедливости ради следует отметить, что попытки на законодательном уровне обеспечить формирование и полноценное функционирование этого органа делаются с регулярной периодичностью, но результата по-прежнему нет.

Очередная попытка урегулировать этот вопрос вылилась в целых три альтернативных законопроекта, поданных на рассмотрение парламента на протяжении нескольких недель. Речь идет о проекте Закона Украины «О Национальном бюро финансовой безопасности» (№8157 от 19 марта с.г.) под авторством группы народных депутатов во главе с Ниной Южаниной, «О Национальном бюро финансовой безопасности» (№8157-1 от 20 марта с.г.) под авторством группы народных депутатов во главе с Андреем Журжием и «О правовых основах организации и деятельности Финансовой полиции» (№8157-2 от 3 апреля с.г.), автором которого выступила группа народных депутатов во главе с Татьяной Остриковой.

«Запрос бизнеса для государства, считаю, прост: создайте условия, при которых бизнес может работать в рамках качественного закона. Внесенные в парламент законопроекты предполагают существенно отличающиеся подходы к пониманию правового статуса Национального бюро финансовой безопасности», — отмечает Мария Золотарева, руководитель практики налогового и таможенного права АО «Вдовичен и Партнеры».

Она уверена, что при анализе законопроекта №8157 создается впечатление (если говорить об отечественной правоохранительной системе в целом), что НБФБ может существовать как «государство в государстве». В то же время, по ее словам, законопроект №8157-1 более взвешенный. «НБФР действует в системе органов исполнительной власти как профессиональный орган по борьбе с экономической преступностью, о необходимости существования которого давно говорится не только в бизнес-среде, но и в кулуарах власти», — рассуждает Мария Золотарева.

Более детально о законопроектах читайте в свежем номере «ЮП» от 10 апреля 2018 года в материале «Экономические поступления».

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