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Уровень регулирования в сфере противодействия отмыванию денег достиг пика — CCBE

11 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика
Президент CCBE подчеркнул, что адвокаты, способствующие отмыванию денег, не будут пользоваться профессиональными гарантиями Президент CCBE подчеркнул, что адвокаты, способствующие отмыванию денег, не будут пользоваться профессиональными гарантиями

Уровень регулирования в сфере противодействия отмыванию денег (AML) достиг пика, поэтому необходимости в большем регулировании нет. Об этом заявил в интервью Антонин Мокры (Antonín Mokrý), президент Сообщества адвокатур и юридических сообществ Европы (CCBE).

«Я хотел бы сразу указать: мы не считаем, что существует необходимость в большем регулировании. Уровень регулирования достиг пика, который нельзя было себе представить несколько лет назад, — заявил он в ответ на вопрос, нужны ли дополнительные правила в сфере борьбы с отмыванием денег. — Требуется больше времени для изучения приложения и практических результатов существующих правил на практике. Существует определенная необходимость в улучшении сотрудничества между национальными органами».

При этом он подчеркнул, что CCBE и его члены никогда не будут оправдывать действия адвоката, который сознательно участвует в преступной деятельности.

«CCBE поддерживает борьбу с отмыванием денег и активно участвует в борьбе с существующими и потенциальными рисками. Однако, в отличие от недавних европейских предложений в области отмывания денег, акцент должен быть перенесен на эффективность. Легко вводить регулирование очень быстрыми темпами, но сложно применять эффективно регулирование на практике», — заявил юрист.

Также он отметил, что юристы прилагают все усилия для выявления фактов отмывания денег и повышения осведомленности. Как считает руководитель CCBE, члены сообщества подвергаются строгим санкциям (как гражданским, так и уголовным) за любое несоблюдение обязательств.

Принципиальная позиция CCBE состоит в том, что адвокатская тайна не применяется и никогда не будет применяться, если адвокат способствует совершению правонарушения.

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