Сегодня 11 апреля 2018 года, 14:04

Минздрав советует врачам учить английский по сериалу «Доктор Хаус»

Просмотр сериалов может быть не просто приятным занятием, но и полезным форматом изучения английского языка для врачей. Об этом сообщает UBR.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины. «Если ваша цель усовершенствовать свои знания по медицинскому и разговорному английскому языку, мы предлагаем вам не просто в полной мере окунуться в стерильный мир с разнообразием интересных героев и историй, а посмотреть хорошо знакомые или новые сериалы на языке оригинала», — говорится в сообщении.

Герои медицинских сериалов, по мнению Минздрава, употребляют не только популярные разговорные фразы, но и пользуются медицинской терминологией и ведут диалоги с пациентами. «Сначала может быть трудно, но это дело практики: начинайте с любимых сериалов и постепенно вы запомните много новых слов и фраз, а также научитесь быстро ориентироваться, о чем говорится из контекста», — сообщили в Минздраве.

В ведомстве рекомендуют к просмотру такие известные сериалы, как «Доктор Хаус», «Анатомия Грей», «Скорая помощь», «Клиника», «Медсестра Джеки», «Части тела» и «Доктор Мартин».

Ознакомиться с перечнем сериалов и их кратким описанием можно по ссылке на сайте Минздрава.