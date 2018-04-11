Сегодня 11 апреля 2018 года, 14:04

Предлагается обезопасить УК, УПК и КУоАП от частых изменений путем введения особого порядка их коррекции

23 марта 2018 года три представителя парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности — Андрей Кожемякин (председатель этого комитета), Николай Паламарчук и Виктор Король — инициировали три законодательные инициативы: проекты №8194 «О внесении изменений в статью 1 Уголовного процессуального кодекса Украины», №8195 «О внесении изменений в статью 3 Уголовного кодекса Украины» и №8196 «О внесении изменений в статью 2 Кодекса Украины об административных правонарушениях». Этими законопроектами предусматривается, что изменения в указанные кодексы могут вноситься исключительно отдельными законами (законами о внесении изменений в УПК, УК и КУоАП), а не законами, положения которых среди прочего предусматривают коррективы УПК, УК и КУоАП. Кроме стремления обезопасить три кодекса от частых изменений авторы проектов не скрывают другого желания — усилить роль профильного парламентского подразделения в законотворческой процедуре, замкнув уголовно-правовую сферу и вопросы административных правонарушений на Комитете по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Указанные проекты 4 апреля с.г. были рассмотрены профильным комитетом и рекомендованы к принятию парламентом в первом чтении за основу и в целом. Правда, выбранный в законопроектах путь решения проблемы внесения в УПК, УК и КУоАП неудачных и хаотических изменений не считают оптимальным в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады Украины (ГНЭУ). По результатам рассмотрения указанных законодательных инициатив ГНЭУ советует вернуть их авторам на доработку. В экспертном заключении отмечается, что чаще всего на рассмотрение парламента подаются законопроекты, направленные на внесение изменений в законы регулятивного характера (то есть содержащие регулятивные правовые нормы, определяющие права, обязанности, полномочия соответствующих субъектов), логическим следствием которых является коррекция УПК, УК, КУоАП. Поэтому принятие законопроектов №8194, №8195, №8196 приведет к тому, что реализация одной законодательной идеи нередко будет требовать внесения на рассмотрение парламента не одного законопроекта, а двух (а возможно, и большего количества), которые необходимо будет рассмотреть одновременно (как того требует часть 8 статьи 90 Регламента Верховной Рады Украины). Все это существенно усложнит процедуру прохождения проектов в здании под куполом, а в отдельных случаях и вовсе может заблокировать реализацию изменений.

Опасения экспертов ГНЭУ не беспочвенны: подобные случаи в отечественном законотворчестве уже были. Более подробно об этом читайте в материале «Частота и порядок» в свежем номере «ЮП».