19 апреля в Харькове пройдет круглый стол, посвященный медицинскому праву

19 апреля 2018 года Национальная ассоциация адвокатов Украины проведет круглый стол на тему «Актуальные тенденции в развитии украинского медицинского права». Об этом сообщается на сайте НААУ.
Цель мероприятия — обсуждение актуальных направлений и проблем развития современного медицинского права в Украине, медицинской реформы, автономизации медицинских учреждений, финансирования, договорной сферы в области медицины, защиты прав докторов и пациентов, практических аспектов уголовных производств в сфере медицины и т.д.
К участию в мероприятии приглашаются адвокаты, юристы, ученые.
Количество участников: 50 человек.
Время проведения: с 10.00 до 13.00. Адрес проведения: г.Харьков, ул. Пушкинская, 77.
Мероприятие аккредитовано НААУ.
Данные по поводу регистрации доступны по ссылке.
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