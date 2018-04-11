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Сегодня 11 апреля 2018 года, 17:30

19 апреля в Харькове пройдет круглый стол, посвященный медицинскому праву

19 апреля 2018 года Национальная ассоциация адвокатов Украины проведет круглый стол на тему «Актуальные тенденции в развитии украинского медицинского права». Об этом сообщается на сайте НААУ.

Цель мероприятия — обсуждение актуальных направлений и проблем развития современного медицинского права в Украине, медицинской реформы, автономизации медицинских учреждений, финансирования, договорной сферы в области медицины, защиты прав докторов и пациентов, практических аспектов уголовных производств в сфере медицины и т.д.

К участию в мероприятии приглашаются адвокаты, юристы, ученые.

Количество участников: 50 человек.

Время проведения: с 10.00 до 13.00. Адрес проведения: г.Харьков, ул. Пушкинская, 77.

Мероприятие аккредитовано НААУ.

Данные по поводу регистрации доступны по ссылке.