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Стало известно, какие вещи нашли в квартире подозреваемой в подготовке терактов Н.Савченко

11 апреля 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Следователи во время обысков в квартире и офисе подозреваемой в подготовке терактов и свержении государственной власти Надежды Савченко изъяли ряд вещей. Об этом «УП» сообщил адвокат Дмитрий Бугай.

«В рамках уголовного производства были проведены два обыска. Изъяли ряд вещей. Но больше сказать не могу. Следователь несколько раз предупредил об уголовной ответственности за разглашение тайны следствия», — отметил он.

В частности, правоохранители изъяли наградной пистолет.

На вопрос, были ли зафиксированы нарушения со стороны следователей, адвокат ответил: «Были замечания. Они добавлены в протокол».

Адвокат также рассказал, что по состоянию на утро 11 апреля с.г. защита Савченко не получила ни материалов следствия, о которых ходатайствовали, ни ответа на ходатайство.

Вместе с тем защита ожидает, что допрос на полиграфе все же состоится до конца недели.

Как сообщила позже сестра Надежды Вера Савченко в эфире 112.Украина, во время обысков, кроме пистолета, изъяли также жесткие диски.

10 апреля 2018 года в квартире Надежды Савченко проходил обыск. Мать Савченко Мария рассказала, что целью обыска в квартире был поиск оружия.

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