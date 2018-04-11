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Обустройство островков безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах станет обязательным

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы: вносит изменения в ГСН относительно улиц и дорог. В части повышения уровня безопасности пешеходов вводится обязательное обустройство островков безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах через проезжую часть дороги с четырьмя и более полосами движения.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, передает сайт министерства.

«В Европе большинство переходов — наземные, при этом наезды на пешеходов и аварии с их участием случаются очень редко, так как большинство пешеходных переходов оборудованы специальными островками безопасности», — уточнил он.

По словам г-на Парцхаладзе, это усилит безопасность пешеходов и велосипедистов при пересечении проезжей части и минимизирует количество возможных дорожно-транспортных аварий.

Минимальная ширина островка безопасности в месте пешеходного перехода должна быть не менее 2 м, минимальная длина — 8 м. Островки безопасности могут обустраиваться на разделительной полосе или путем сужения полос движения до 2,75 м и изгиба оси полосы движения.

Предыдущие государственный строительные нормы были утверждены в 2001 году.

Островок безопасности — это техническое средство регулирования дорожного движения, устанавливаемое на наземных пешеходных переходах как защитный элемент для остановки пешеходов при пересечении проезжей части. Конструктивно выделяется над проезжей частью дороги. К островку безопасности относится часть разделительной полосы, по которой проходит пешеходный переход.