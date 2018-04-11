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Во время получения взятки задержан заместитель руководителя прокуратуры Винницкой области

11 апреля 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Сотрудники СБУ и НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали при получении взятки заместителя руководителя прокуратуры Винницкой области.

Об этом сообщает «УП» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что чиновник требовал 6 тыс. долларов США за решение вопроса о закрытии уголовного производства в отношении самовольного захвата 50 гектаров земель сельскохозяйственного назначения в одном из районов Винницкой области.

«Правоохранители задержали фигуранта дела и двух посредников по месту их проживания после получения всей суммы взятки», — говорится в сообщении.

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