Сегодня 11 апреля 2018 года, 12:22

Будут введены три новые социальные услуги для лиц, находящихся в сложных обстоятельствах

На сайте Министерства социальной политики Украины обнародован проект приказа об утверждении изменений в Перечень социальных услуг лицам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и не могут их самостоятельно преодолеть.

Документ доступен по ссылке.

Предлагается дополнить документ пунктами 18-20. Будут предусмотрены такие новые виды социальных услуг:

1) уход за детьми и воспитание детей — создание условий для проживания, приближенных к семейным (обеспечение питанием, твердым и мягким инвентарем, ведение домашнего хозяйства, организация досуга), формирование и поддержка навыков самообслуживания, бытовых навыков, необходимых для организации самостоятельной жизни; воспитание и развитие индивидуальных способностей, содействие в получении образовательных, медицинских, реабилитационных и социальных услуг в соответствующих заведениях;

2) сопровождение во время инклюзивного обучения — оказание помощи детям с особыми образовательными потребностями во время пребывания в учреждениях дошкольного и общего среднего образования;

3) временный отдых для родителей или лиц, их заменяющих, осуществляющих уход за детьми с инвалидностью, — обеспечение временного ухода и воспитания ребенка с инвалидностью по месту его жительства или пребывания в заведении на период отсутствия родителей или заменяющих лиц, осуществляющих уход.