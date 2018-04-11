На сайте Министерства социальной политики Украины обнародован проект приказа об утверждении изменений в Перечень социальных услуг лицам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и не могут их самостоятельно преодолеть.
Документ доступен по ссылке.
Предлагается дополнить документ пунктами 18-20. Будут предусмотрены такие новые виды социальных услуг:
1) уход за детьми и воспитание детей — создание условий для проживания, приближенных к семейным (обеспечение питанием, твердым и мягким инвентарем, ведение домашнего хозяйства, организация досуга), формирование и поддержка навыков самообслуживания, бытовых навыков, необходимых для организации самостоятельной жизни; воспитание и развитие индивидуальных способностей, содействие в получении образовательных, медицинских, реабилитационных и социальных услуг в соответствующих заведениях;
2) сопровождение во время инклюзивного обучения — оказание помощи детям с особыми образовательными потребностями во время пребывания в учреждениях дошкольного и общего среднего образования;
3) временный отдых для родителей или лиц, их заменяющих, осуществляющих уход за детьми с инвалидностью, — обеспечение временного ухода и воспитания ребенка с инвалидностью по месту его жительства или пребывания в заведении на период отсутствия родителей или заменяющих лиц, осуществляющих уход.
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