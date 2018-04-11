Сегодня 11 апреля 2018 года, 12:22

Правительство работает над вопросом компенсации вреда гражданскому населению

В Киеве проходит III Международная конференция по вопросам гражданско-военного сотрудничества «Защита гражданского населения во время вооруженного конфликта». Об этом сообщается на сайте Национальной гвардии Украины.

«Изменение форм и методов ведения военного конфликта, активизация гибридных методов ведения войны заставляет и власть, и общество искать новые пути защиты гражданского населения», — отметила вице-премьер Украины — министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, российская агрессия выявила ряд проблемных вопросов системных и скоординированных действий органов государственной власти, в частности, касающихся защиты гражданского населения в зоне конфликта.

Вице-премьер-министр подчеркнула: «Задачей власти остается внесение изменений в существующее законодательство, разработка других нормативно-правовых документов, которые позволят адекватно реагировать на вопросы предотвращения, снижения и компенсации вреда гражданскому населению».

Одним из шагов в этом направлении она назвала принятие Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». В законе обозначены основные направления защиты прав и свобод гражданского населения на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, но они не являются исчерпывающими. Поэтому, по мнению вице-премьер-министра, существует необходимость в совершенствовании государственной политики по защите гражданских во время вооруженного конфликта.

Основная цель мероприятия — разработка комплексного подхода и консолидация усилий органов государственной власти, украинского и международного сообщества для восстановления мира и обеспечения стабильности Украины в кризисных ситуациях.