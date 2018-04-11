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Замминистра юстиции Е.Сукманова назвала пять причин принятия «антирейдерского» законопроекта

Елена Сукманова считает, что принятие законопроекта №8121 станет серьезным ударом по существующим рейдерским схемам

В середине марта в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект №8121 о внесении изменений в Земельный кодекс и некоторые другие законодательные акты относительно противодействия рейдерству (законопроект №8121). Заместитель министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова отмечает, что законопроект №8121 содержит ряд антирейдерских инициатив, из которых можно выделить пять самых главных.

Первая инициатива — предоставить собственнику возможность все договоры относительно имущества удостоверять нотариально и сведения вносить в соответствующий реестр, а не просто заключать в письменной форме, как это происходит сейчас. «То есть без нотариально удостоверенного согласия собственника осуществить любые действия с его имуществом будет невозможно. Эта норма устранит проблему регистрации договоров аренды по поддельным подписям или фальсификации самих договоров», — уточняет г-жа Сукманова.

Вторая — обеспечить доступ регистратора к Единому государственному демографическому реестру. «Сегодня мы очень часто сталкиваемся с подделкой документов во время регистрации имущественных прав: начиная от паспортов и доверенностей и заканчивая решениями суда. Во избежание возникновения таких ситуаций в законопроекте предусмотрен доступ регистратора к демографическому реестру, где он сможет проверить, что паспорт настоящий и что он принадлежит именно этому человеку», — комментирует замминистра юстиции. Также в законопроекте предусматривается предоставление регистраторам доступа к реестру доверенностей, установлены требования относительно пользования им.

Третья инициатива — ограничить автоматическую пролонгацию договора аренды земли. Договоры аренды, по словам Елены Сукмановой, заключаются, как правило, на длительные сроки. И часто собственники не обращают внимания на дату истечения срока аренды. Сейчас действует такая норма: если собственник земли после истечения срока договора аренды не заявляет о своем нежелании продлить договор, а арендатор продолжает обрабатывать землю, то этот договор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок. «Чтобы не допустить таких ситуаций, законопроект предоставляет собственникам право сделать в реестре отметку о том, что этот договор аренды не возобновляется автоматически. Если стороны захотят продлить договор, они должны заключить его заново», — уточняет г-жа Сукманова.

Четвертая — сделать невозможным осуществление незаконных действий посредством исправления технических ошибок в реестре. Комментатор обращает внимание, что иногда некоторые действия в реестре отменяются как техническая ошибка непосредственно регистратором. Часто такая возможность используется как инструмент для совершения незаконных действий. «Поэтому в этом законопроекте №8121 объясняется, что такое техническая ошибка, устанавливается, что она может быть исправлена только по заявлению заявителя, который просил зарегистрировать то или иное право», — обращает внимание Елена Сукманова. Так, законопроект №8121 определяет, что технической ошибкой может быть грамматическая, арифметическая или другая ошибка.

Пятая — законодательно закрепить автоматический обмен данными между регистратором имущественных прав и госгеокадастром. Замминистра юстиции по вопросам государственной регистрации уточняет, что этот обмен уже действует, но в законопроекте он получает законодательное закрепление. «Это сделано, чтобы кому-то когда-нибудь не захотелось прекратить этот обмен. Если такая норма прописана в законе, значит, эта система не привязана к каким-либо персоналиям и будет работать и в дальнейшем», — смотрит в будущее Елена Сукманова.

Она убеждена: «Если законопроект №8121 будет принят и нормы начнут действовать — это станет серьезным ударом по существующим рейдерским схемам».

Более подробно о законопроекте читайте в статье «Сделать ударение» (газета «ЮП» №15 (1059) от 10 апреля 2018 года).