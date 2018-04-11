Сегодня 11 апреля 2018 года, 12:22

Всемирный банк выступает против налога на выведенный капитал

Введение в Украине налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль пока неприемлемо из-за риска потери налоговых поступлений. Такое мнение высказал ведущий экономист представительства ВБ в Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан на пресс-конференции, передает «Экономическая правда» со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

«Большинство стран облагают корпоративную прибыль, и только некоторые перешли к налогообложению распределенной прибыли. При этом во время такого перехода многие из этих стран потеряли существенную долю доходов от налогообложения прибыли. Такая потеря сейчас недопустима для Украины», — заявил он.

Кхан обратил внимание, что в ближайшей перспективе Украине понадобятся значительные объемы финансирования для обслуживания внешних обязательств и покрытия фискальных потребностей.

«В такой ситуации Украине нужно сохранить уровень налоговых поступлений», — уточнил он.

Напомним: МВФ настойчиво рекомендовал Администрации Президента не вносить на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.