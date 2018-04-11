«Открытый суд» предлагает адвокатам поучаствовать в программе фиксации судебных заседаний на видео

С 15 апреля 2018 года Проект «Открытый суд» начинает двухмесячную программу видеофиксации судебных заседаний по делам об избрании судами города Киева меры пресечения подзащитным.
Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Условия:
1) видеофиксация судебного заседания проводится бесплатно;
2) видеофиксация судебного заседания проводится при условии предварительной подачи заявки на сайте Open.court.org;
3) дата и время проведения судебных заседаний данной категории не публикуются в открытом доступе, нужно сообщать о слушании по таким делам не менее чем за день — шесть часов до заседания.
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