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Президент Украины анонсирует санкции против России, согласованные с США

11 апреля 2018 года Источник:Экономічна правда

Новые украинские санкции против РФ будут касаться тех олигархов, которые работают в оккупированном Россией Крыму и поставляют оружие российской армии. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко во вторник на брифинге в Германии по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По его словам, вопрос введения таких мер будет вынесен в ближайшие дни на заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Санкции будут максимально гармонизированы с решением правительства США, отметил глава государства.

Он рассказал, что в санкционный список войдут и другие олигархи, которые являются ключевыми участниками «русских процессов», в том числе по активной работе в Крыму и поставке России оружия.

«Конечно, реакция Украины будет очень быстрой и решительной», — подчеркнул г-н Порошенко.

Как сообщалось, Украина планирует синхронизировать санкции против Российской Федерации с США.

Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из «кремлевского списка».

В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России.

Кроме того, под санкции попали компании En +, «Ренова», «Русал», «Русские машины», «Рособоронэкспорт» и еще восемь российских компаний, а также bfinance, связанная с Олегом Дерипаской. Американским компаниям и гражданам запрещено заниматься с ними бизнесом.

Как известно, в конце января Министерство финансов США опубликовало так называемый кремлевский доклад, в котором перечислены имена приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов, к которым могут быть применены санкции.

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