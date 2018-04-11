Маркиян Ключковский избран заместителем президента УПЛ

6 апреля 2018 года состоялись выборы нового руководства Украинской футбольной премьер-лиги (УПЛ). Маркиян Ключковский, партнер международной арбитражной и судебной практики, руководитель практики спортивного права ЕПАП Украина, стал заместителем нового президента УПЛ Томаса Гримма.
Как известно, Маркиян Ключковский является партнером международной арбитражной и судебной практики АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры» (Украина), а также возглавляет практику спортивного права.
Сохранить:
Контакты:
100 дней работы Верховного Суда показали:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства
«Человек года – 2017»: час открытий и откровений
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: