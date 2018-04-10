Ассоциация адвокатов Украины приглашает всех желающих принять участие в III Всеукраинском аграрном форуме ААУ, который состоится 13 апреля 2018 года. Место проведения: Торгово-промышленная палата Украины (Киев, ул. Большая Житомирская, 33). Время: 9.00 – 18.00. Программа и регистрация доступна по ссылке.
Ожидается, что лидеры аграрного рынка поделятся своим опытом, как построить эффективный и прибыльный агробизнес. Также на форуме будут проанализированы самые актуальные и острые вопросы современного агробизнеса, такие как проблемные вопросы арендных отношений и альтернативы обычным договорам, вопросы защиты бизнеса, антирейдерства и противодействия мошенничеству, а также вопросы развития и расширения агробизнеса.
Во время первой панели, которая пройдет в виде дискуссии, участники узнают о том, как агрохолдинги, фермеры и аграрии стали успешными.
Во время второй панели можно будет получить ответы на волнующие агробизнес вопросы (проблемные вопросы арендных отношений и обмена, сложные земельные конструкции (эмфитевзис, сервитут и т.д.), построение работы с пайщиками, увеличение земельного банка, острые налоговые вопросы).
Во время третьей панели спикеры расскажут о том, как следует подготовить систему эффективной защиты агробизнеса. В частности, будут рассмотрены случаи рейдерских атак, совершенных в Украине в 2017 году. Известные спикеры поделятся способами успешного прохождения налоговых проверок, избежания уголовной ответственности, судебной защиты в самых распространенных категориях дел, борьбы с мошенническими элементами, правильного обеспечения физической охраны аграрных объектов.
Во время четвертой панели слушатели получат практические советы относительно особенностей, способов развития и расширения агробизнеса путем выхода на международные рынки, привлечения финансирования, повышения экономической эффективности, использования инноваций.
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