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Сегодня 10 апреля 2018 года, 19:17

Минфин анонсирует компенсацию стоимости покупки при выявлении нарушений со стороны продавца

Министерство финансов Украины представит для публичного обсуждения законопроект, который создаст условия для дистанционной торговли и детенизации расчетов в сфере торговли и услуг («кешбэк»). Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, законопроект предусматривает:

- внедрение механизма компенсации стоимости покупки потребителям, которые выявят нарушения при приобретении товаров или услуг стоимостью более 50 тыс. гривен и направят соответствующую жалобу в контролирующие органы. То есть это будет мотивировать покупателей контролировать соблюдение требований законодательства при осуществлении расчетных операций;

- внедрение информационной системы в пределах электронного кабинета, с помощью которой покупатель сможет проверить подлинность расчетного документа;

- законодательное определение систем хранения, сбора и учета данных РРО и возможность использования электронных копий расчетных документов и фискальных отчетных чеков, предоставление которых является обязательным согласно закону, в качестве источников налоговой информации;

- повышение ответственности за нарушение установленного порядка проведения расчетных операций для внедрения источников возмещения потребителям части штрафных санкций, примененных по их обращениям и т.д.

Ознакомиться с документом можно по ссылке.