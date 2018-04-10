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Судьи Днепропетровского апелляционного админсуда заявляют о вмешательстве в их деятельность

10 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

В производстве Днепропетровского апелляционного административного суда находится дело по жалобе Новомосковского городского совета на решение Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области от 9 января 2018 года по делу по иску к Новомосковскому горсовету о признании действий незаконными и противоправными.

29 марта 2018 года в судебном заседании был объявлен перерыв в связи с невозможностью продолжения рассмотрения дела из-за действий лиц, присутствующих в зале. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти.

«После объявления судом перерыва лица, присутствующие в зале судебного заседания, среди которых, в частности, был и истец, заявляли о наличии договорных отношений ответчика с судьями при рассмотрении этого дела. Поэтому указанные лица препятствовали выходу судей из зала судебного заседания, что сделало невозможным на время исполнение ими служебных обязанностей», — говорится в сообщении.

Указанные лица осуществляли провокации (высказывали в адрес судей и военнослужащих подразделения Национальной гвардии Украины обидные замечания).

В связи с этим подразделение Национальной гвардии Украины, обеспечивающее охрану суда, усилило охрану суда путем вызова группы быстрого реагирования, а работники суда вызвали полицию.

Эти обстоятельства вызвали значительную задержку в рассмотрении дел, назначенных к рассмотрению на 29 марта 2018 года.

В сообщении судей указывается, что указанные действия можно квалифицировать по статье 376 Уголовного кодекса Украины.

Дополнительно отмечается, что соответствующие лица разместили в интернете видеоролик под названием «В Днепре судей областного апелляционного суда поймали на «договорняке», в котором они высказываются относительно действий коллегии судей.

Судьи направили в ВСП сообщение с целью принятия предусмотренных законодательством Украины мер реагирования.

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