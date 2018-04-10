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КСУ даст заключение относительно законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности

10 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

11 апреля в 11.00 Конституционный Суд Украины в форме письменного производства начнет рассмотрение дела по конституционному обращению Верховной Рады Украины относительно предоставления заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности) (№6773) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Судья-докладчик по делу — Наталья Шаптала, информирует пресс-служба КСУ.

Указывается, что парламент в соответствии с постановлением «О включении в повестку дня седьмой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности) и о его направлении в Конституционный Суд Украины» от 19 октября 2017 года №2172-VIII обратился в КСУ с ходатайством предоставить заключение о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности) (№6773) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Законопроектом предлагается исключить части 1 и 3 статьи 80 Конституции Украины.

Согласно статье 159 Конституции Украины, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины рассматривается Верховной Радой Украины при наличии заключения Конституционного Суда Украины о соответствии законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

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