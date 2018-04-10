Сегодня 10 апреля 2018 года, 17:14

Создание трастов, фондов и других структур с целью сокрытия конечного владельца будет терять актуальность — Ярослав Романчук

Термины «офшор», «офшорная зона», «офшорная юрисдикция», «офшорный бизнес», «офшорный финансовый центр», «налоговая гавань», «налоговый рай», «налоговый оазис» впервые начали появляться в докладах международных организаций, (МВФ, ОЭСР, FATF) в конце 1990-х — начале 2000-х», — рассказывает Ярослав Романчук о причинах выхода темы деофшоризации на первый план в международном налоговом планировании. По его мнению, сегодня для многих правительств на повестке дня стоят как минимум два основных вопроса: как обеспечить защиту национальной экономической безопасности и как решить вопрос наполнения бюджета для выполнения предвыборных обещаний.

«Отмечу, что с каждым годом процесс деофшоризации набирает обороты. В частности, страны Европейского Союза имплементируют директивы Европарламента, направленные на борьбу с отмыванием доходов и уклонением от уплаты налогов.

Одно из основных требований к финансовым институциям, банкам, юридическим компаниям, и другим субъектам — вести реестр конечных бенефициаров, своих клиентов, и предоставлять такую информацию службам финансового мониторинга страны.

Ввиду таких изменений в скором времени создание трастов, фондов и других структур с целью сокрытия конечного владельца будет терять свою актуальность и востребованность», — считает г-н Романчук.

Детальнее о мировых тенденциях в сфере деофшоризации и сложностях имплементации Плана BEPS в украинское законодательство читайте в интервью Ярослава Романчука под названием «BEPS попутал» («Юридическая практика» №15 от 10 апреля 2018 года).