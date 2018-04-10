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Сегодня 10 апреля 2018 года, 15:52

Чили: мониторинг энергоресурсов через блокчейн Ethereum должен повысить доверие инвесторов

Чилийское агентство по регулированию энергетики представило платформу Energia Abierta на базе Ethereum, которая позволит использовать блокчейн-технологию для мониторинга энергоресурсов страны.

Об этом сообщает CoinDesk, передает «Экономическая правда».

Агентство позволит контролировать информацию о маржинальных затратах, рыночных ценах на электроэнергию, ценах на топливо, коэффициенте выбросов при производстве, а также о соответствии новым законам в сфере энергетики.

Платформа должна обеспечить точное, прозрачное и удобное наблюдение за энергоресурсами.

Министр энергетики Чили Сусана Хименес подчеркнула, что технология повысит уровень доверия к предоставленной Комиссией информации, увеличит степень доверия со стороны инвесторов, предпринимателей и общества в целом.

Отмечается, что Чили является пионером по внедрению блокчейна среди стран Латинской Америки.