Чили: мониторинг энергоресурсов через блокчейн Ethereum должен повысить доверие инвесторов

Чилийское агентство по регулированию энергетики представило платформу Energia Abierta на базе Ethereum, которая позволит использовать блокчейн-технологию для мониторинга энергоресурсов страны.
Об этом сообщает CoinDesk, передает «Экономическая правда».
Агентство позволит контролировать информацию о маржинальных затратах, рыночных ценах на электроэнергию, ценах на топливо, коэффициенте выбросов при производстве, а также о соответствии новым законам в сфере энергетики.
Платформа должна обеспечить точное, прозрачное и удобное наблюдение за энергоресурсами.
Министр энергетики Чили Сусана Хименес подчеркнула, что технология повысит уровень доверия к предоставленной Комиссией информации, увеличит степень доверия со стороны инвесторов, предпринимателей и общества в целом.
Отмечается, что Чили является пионером по внедрению блокчейна среди стран Латинской Америки.
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