Сегодня 10 апреля 2018 года, 15:52

С начала года зафиксировано рекордное количество сообщений судей о вмешательстве в их деятельность

За январь — март прошлого года в ВСП о фактах давления судьи сообщали порядка 80 раз, за аналогичный период нынешнего года — более 120

Уже больше года действуют новые правила обеспечения независимости судей и авторитета правосудия, согласно которым принятие соответствующих мер относится к сфере компетенции Высшего совета правосудия (ВСП). С начала 2017-го этот конституционный орган ведет и публикует на своем официальном сайте реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия (реестр), проводит проверку таких сообщений, обнародует результаты и принимает соответствующие решения.

Как свидетельствует анализ реестра, в последнее время судьи начали активно использовать этот публичный инструмент защиты своей независимости. Напомним: в части 4 статьи 48 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» предусмотрено, что судья обязан обратиться с уведомлением о вмешательстве в его деятельность как судьи по осуществлению правосудия в ВСП и к Генеральному прокурору. С начала 2018 года в реестре было зафиксировано рекордное количество обращений — более 120 сообщений судей о давлении и вмешательстве в их деятельность. Для сравнения: за аналогичный период (январь — март 2017-го) в ВСП по данному вопросу обращались около 80 раз. Всего за прошлый год в Высший совет правосудия поступило порядка 300 сообщений. Требующие безотлагательного реагирования заявления ВСП рассматривал в первую очередь, остальные — в порядке очередности, наравне с другими категориями дел, которые находятся в сфере его компетенции. В течение прошлого года ВСП рассмотрел 125 сообщений судей о вмешательстве в их деятельность, по результатам анализа приняв 57 решений о мерах обеспечения независимости судей и авторитета правосудия.

Аккумуляция и ревизия информации о давлении на судей не единственная опция, доступная для ВСП в данной сфере. Причем многие из функций, предусмотренных в части 1 статьи 73 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», ВСП уже опробовал. Подробнее об этом читайте в материале «Высокое давление» в свежем номере «ЮП».