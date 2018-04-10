Сегодня 10 апреля 2018 года, 15:52

Правительство зарегистрировало проект закона об усовершенствовании сферы захоронения

Зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования сферы захоронения №8248.

В частности, изменения вносятся в статью 297 Уголовного кодекса Украины. Будет предусмотрена уголовная ответственность за использование в целях, не предусмотренных законодательством, или самовольное использование кладбищенских и колумбарных сооружений или совершение других действий, направленных на оскорбление памяти память об умершем, демонстрацию пренебрежительного отношения к месту для захоронения и общественным, религиозным принципам и традициям в этой сфере.

Согласно проекту, биозахоронение — это вид захоронения умершего, предусматривающий использование материалов, которые разлагаются в течение пяти лет, местоположение которого не содержит надгробных сооружений, а обустраивается информационной табличкой.

Пользователь (собственник) места для захоронения (места для семейного захоронения) — лицо, осуществившее первое погребение на отведенном месте для захоронения (семейного захоронения) и/или имеющее соответствующее свидетельство о смерти похороненного.

Подзахоронение — вид ритуальных услуг, связанный с погребением в установленном порядке в существующее место для захоронения гроба с телом умершего или урны с прахом умершего.

Органы местного самоуправления и их исполнительные органы наделяются новыми задачами. В частности, они:

- обеспечивают ведение и обнародование реестра поставщиков ритуальных услуг, осуществляющих свою деятельность на соответствующей территории;

- решают вопрос о захоронении в секторах для почетных захоронений на местах захоронений;

- выявляют несанкционированные места захоронений и места для захоронений и организуют перезахоронение умерших на места захоронения, отведенные в установленном законодательством порядке и т.д.