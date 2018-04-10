Игорь Насалик рассказал о прогрессе в выполнении Соглашения об ассоциации в части энергетики

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик и руководитель Генерального директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори провели встречу, во время которой обсудили состояние реформирования энергетической отрасли, принятие годового рабочего плана на 2018 год, реализацию Меморандума о взаимопонимании 2016 года, вопросы энергоэффективности, сохранения климата и развития возобновляемой энергетики. Об этом говорится на сайте КМУ.
«Энергетическая сфера является одной из самых прогрессивных в контексте исполнения наших обязательств по Соглашению об ассоциации. Украина ощущает поддержку ЕС», — заявил г-н Насалик.
Информируя о реформировании энергетического сектора, министр отметил одобрение Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года, мероприятия по интеграции украинского и европейского рынков электрической энергии. Также значительным достижением является принятие базового законодательства для формирования рынков газа и электроэнергии. Игорь Насалик отметил, что Украина усиливает политику диверсификации источников энергоснабжения.
Представители европейской стороны обратили внимание на значительный прогресс в продвижении реформ и отметили результаты, которые продемонстрировала украинская сторона, особенно в отношении трансформации энергетического рынка.
«Результаты впечатляющие. Они совершенно не такие, как были четыре года назад. Все это произошло благодаря инициативам министерства и господина министра, нашим совместным усилиям в достижении прогресса в диверсификации поставок энергоресурсов, особенно в газовой сфере. Мы продолжим поддерживать Украину в реформировании газовой и электроэнергетической сфер, наращивании потенциала независимого регулятора и в движении Украины по анбандлингу. Это однозначно позволит привлечь инвесторов и построить партнерские связи с компаниями в Европе», — отметил Доминик Ристори.
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