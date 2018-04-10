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Послезавтра Совет судей Украины утвердит Порядок проведения проверки работы суда

10 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Совет судей Украины соберется на заседание 12 апреля 2018 года. Заседание Совета судей Украины состоится в помещении гостиницы «Русь» (ул. Госпитальная, 4, г.Киев, зал «Венеция»). Начало в 10.00.

Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».

Ориентировочная повестка дня будет состоять из девяти пунктов. Члены ССУ рассмотрят вопросы:

- об утверждении Порядка проведения проверки организации работы суда,

- о мерах по разработке и организации мероприятий по обеспечению независимости судов и судей,

- об утверждении Порядка проверки состояния материально-бытового и финансового обеспечения судов и судей,

- об итогах проверки организации работы Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области,

- об утверждении Плана работы Совета судей Украины на 2018 год,

- об итогах работы Совета судей Украины за 2017 год,

- а также проанализируют обращения, поступившие в Совет судей Украины в 2017 году и I квартале 2018 года, и распределят должностные обязанности работников отдела организационного обеспечения судейского самоуправления в соответствии с утвержденной организационной структурой Совета судей Украины.

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первые положительные результаты судебной реформы;

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