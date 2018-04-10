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Потери от санкций Россия намерена возместить с помощью создания двух офшоров

10 апреля 2018 года Источник:Pravo.ru

В понедельник из-за санкций со стороны США крупнейшие российские компании потерпели многомиллиардные убытки. Правительство уже приступило к разработке мер поддержки для организаций, попавших в черные списки. Один из сценариев — создание офшоров. Премьер Дмитрий Медведев поручил разработать меры поддержки 9 апреля, в понедельник, сообщает издание Pravo.ru со ссылкой на «Ведомости».

Обсуждается проект создания в России двух фактически офшорных территорий — на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский (Дальний Восток). Необходимый законопроект уже разработал Минэкономразвития, сейчас документ согласовывают с профильными ведомствами. Принят он будет оперативно — уже в весеннюю сессию. Проект обсуждали давно, однако после санкций его принятие стало актуальнее.

Чиновники также заявляют: необходимы механизмы возврата капитала в Россию, а также варианты его хранения. Еще один проект позволит вернуть деньги быстро и без налогов, также будет возможен перенос иностранных структур в Россию с сохранением их правовой формы. Это касается и офшоров. Организации в таких зонах получат статус международной предпринимательской компании. В этом статусе компанию можно зарегистрировать всего за день, а часть сведений об участниках и менеджменте — не раскрывать. Гибкие правила введут для акционерных соглашений и сделок по отчуждению активов. Налогооблагаемой базой станут только доходы, полученные в России. Обсуждаются также и другие меры: отмена валютных ограничений (возможность рассчитываться в валюте) и освобождение от двойного налогообложения.

Все нововведения будут касаться только резидентов специальных районов. Предполагается, что часть изменений после эксперимента может быть перенесена на всю страну.

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