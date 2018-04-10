Сегодня 10 апреля 2018 года, 12:27

Легко ли уволить за пост в Facebook? Два судебных решения

Никто не спорит, что социальные сети расширили возможности, связанные с творческой самореализацией. Однако аксиомой стало и то, что ресурсы вроде Facebook могут не только упростить поиск работы, но и стать причиной ее потери. Это вряд ли кого-то удивит в Европе, но в Украине судебная практика в соответствующей категории трудовых споров находится только на этапе становления. В этом контексте хотелось бы проанализировать два относительно свежих решения. Приняты они были судами разных юрисдикций и имеют специфические предметы спора, что позволяет всесторонне взглянуть на данные отношения.

1) Служебный пост. Первое дело касается служащего органа местного самоуправления, уволенного за пользование соцсетью на работе. Он подал иск к и.о. Северодонецкого городского головы. Донецкий апелляционный суд своим постановлением от 14 февраля 2018 года признал правоту истца и восстановил его на работе.

По мнению администрации горсовета, штатный юрист совершил проступок, заключающийся в использовании рабочего времени для личных нужд, а именно — для пользования социальной сетью «Фейсбук». Ответчики ссылались на основные положения Общих правил этического поведения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления. За первое нарушение трудовой дисциплины в отношении служащего был вынесен выговор. Доказательственную базу составили в том числе скриншоты и служебная записка. Через две недели за совершение другого проступка сотрудник горсовета был уволен.

Суд установил несколько нарушений: а) должностная инструкция не содержала запрета на использование интернета и соцсетей; б) с инструкцией работника ознакомили уже после совершения им проступка. Но главным аргументом истца стало то, что спорные посты выкладывал другой человек с помощью компьютера, находящегося вне территории работы. Опровергнуть этот факт работодатель не смог. Суд восстановил «нарушителя» на работе и взыскал в его пользу выплату в размере 22,6 тыс. за время вынужденного прогула.

2) РасшАрить знания.

Еще одно интересное решение было вынесено в прошлом году. Речь идет об определении Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 25 октября 2017 года.

Оператора технологических установок 6-го разряда ООО «Дельта Вилмар СНГ» уволили на основании пункта 3 части 1 статьи 40 КЗоТ Украины, то есть за неисполнение трудовых обязанностей. Первый проступок выразился в отсутствии подписи в журнале ознакомления подчиненных с техникой безопасности. Далее на личной странице работника в Facebook были обнародованы сведения, составляющие коммерческую тайну. Работодатель счел это нарушением трудовых обязанностей и отстранил работника от работы. Сотрудники службы безопасности во время отсутствия работника осмотрели его компьютер и получили нужные им доказательства.

Суд согласился, что отсутствие подписи — это нарушение серьезное, так как «свидетельствует фактически об отказе последнего от прохождения обязательного инструктажа, то есть о совершении проступка с высокой степенью тяжести. Важно, что в контексте вопроса о Facebook-посте суды нижестоящих инстанций сочли увольнение неправомерным, поскольку был нарушен порядок служебных расследований (в частности, обсуждались процедуры формирования комиссии по проверке обстоятельств). Суд кассационной инстанции стал на сторону работодателя.

Отметим, что позиция истца сводилась к тому, что обнародованные им данные не являются коммерческой тайной. Кто знает, возможно, применение мотивации первого решения пошло бы ему на пользу? Предполагаем, что на практике работодатели не всегда имеют техническую возможность доказать факт обновления аккаунта именно с рабочего компьютера.

Виталий Дудин, «Юридическая практика»