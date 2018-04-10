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Предлагается привлечь медиаторов к урегулированию споров между адвокатами

10 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Комитет по вопросам медиации Национальной ассоциации адвокатов Украины предлагает привлекать медиаторов к разрешению дисциплинарных споров между адвокатами. Об этом сообщает сайт Ассоциации.

5 апреля 2018 года состоялось очередное заседание Комитета по вопросам медиации НААУ.

Во время заседания было принято решение обратиться к главам Советов адвокатов регионов с предложением назначить ответственного члена Совета адвокатов, сертифицированного медиатора и привлекать указанных лиц для урегулирования споров в случае инициирования адвокатом дисциплинарного производства в отношении другого адвоката.

В ходе заседания была вынесена благодарность Национальной ассоциации адвокатов Украины за активную работу в Комитете заместителю председателя Комитета Станиславу Скрипнику и члену Комитета Софии Погорелой.

Также было принято решение рекомендовать адвокатам, которые хотят стать сертифицированными медиаторами, проходить обучение в Высшей Школе адвокатуры НААУ по программе «Искусство медиации для адвокатов».

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