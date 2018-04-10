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Минобразования напоминает, что дипломы, выданные на оккупированной территории, недействительны

10 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Министерство образования и науки Украины напоминает, что дипломы и другие образовательные документы, выданные на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и АР Крым, не признаются и не имеют юридической силы ни в Украине, ни в других странах мира. Соответствующее разъяснение Министерство предоставило в ответ на многочисленные обращения граждан по этому поводу, передает сайт КМУ.

В то же время нужно отметить, что студенты, начавшие обучение в 2014 году в учреждениях высшего образования Украины на территории Донецкой и Луганской областей, которая оказалось под оккупацией России, могут продолжить обучение в любом вузе Украины. Порядок восстановления определен в приказе МОН №74 от 19 января 2017 года.

Студенты, проходившие обучение после 20 февраля 2014 года в системе высшего образования на временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополя, могут пройти в украинских вузах аттестацию для признания полученных квалификаций, результатов обучения и периодов обучения. Порядок аттестации определен в приказе МОН № 537 от 19 мая 2016 года.

Также в МОН напоминают, что поступающие с оккупированных территорий Донбасса и Крыма, которые хотят получить украинское образование, могут поступить в перемещенные или уполномоченные учреждениям высшего образования по упрощенной процедуре. Для этого на базе указанных вузов будут действовать образовательные центры — планируется, что в этом году они будут работать с 19 июня до 30 сентября.

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