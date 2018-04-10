Сегодня 10 апреля 2018 года, 12:27

АМКУ: в марте чаще всего жалобы на тендерные нарушения поступали в отношении ПАО «Укрзализныця»

Представители Антимонопольного комитета Украины во время пресс-брифинга рассказали о результатах работы Постоянно действующей административной коллегии по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок за март 2018 года.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

По словам председателя АМКУ Юрия Терентьева, сейчас довольно большое количество жалоб поступают без оплаты. Такие жалобы коллегия в соответствии с нормами закона обязана оставлять без рассмотрения. Поэтому, чтобы усовершенствовать механизм снятия платы за жалобу, разрабатывается законопроект, предусматривающий, что жалоба в автоматическом режиме не будет поступать в орган обжалования, если за нее не будет внесена плата (осуществляемая через систему электронных закупок «Прозорро»).

Также на брифинге назвали компании, на которые поступает больше всего жалоб. Уже второй месяц подряд на первом месте находится ПАО «Укрзализныця». На ее филиалы в орган обжалования поступило 40 жалоб.

В марте чаще других жаловалось на действия заказчиков ООО «Паливторг», которое подало в орган обжалования 19 жалоб.

Председатель Комитета отметил, что с начала 2018 года наблюдается тенденция к увеличению количества жалоб по закупкам услуг питания, продуктов питания, природного газа и угля. При рассмотрении таких жалоб Коллегия выявляет увеличение количества нарушений, связанных в первую очередь с действиями заказчиков, которые значительно усложняют требования тендерной документации. В частности, устанавливают чрезмерные, сложные для выполнения требования или применяют дискриминационный подход при рассмотрении предложений участников.

Участники торгов, в свою очередь, иногда злоупотребляют правом на обжалование в части подачи жалоб в последний предусмотренный законом срок (например, подают жалобы в 23.59 и т.д.), что приводит к затягиванию срока проведения закупки. Также участники оспаривают формальные ошибки в предложениях конкурентов, которые в других торгах были основанием для несоответствия предложения самого жалобщика и которые он обжаловал в Коллегии, считая их формальными.